Mirandola. Grande successo per l’Open day delle giovanili della Mirandolese F.C.

MIRANDOLA- Grande sucesso per l’Open day delle giovanili della Mirandolese F.C: ad aprire l’evento sono stati il vice presidente della Francesco Russo con tutto il suo staff: “E’ un open day all’insegna del divertimento, dello sport sano e dell’impegno quello organizzato per i pomeriggi del 27 e 29 giugno presso il Centro Sportivo di via Posta a Mirandola grazie all’ impegno e la passione di tecnici dirigenti e collaboratori della nuova società sportiva”. Circa un centinaio di ragazzi, nati tra il 2002 e il 2007, si sono radunati sul campo da calcio: provenienti alcuni dalle categorie giovanili della società di Mirandola e altri- circa una trentina- da tutti i paesi limitrofi. Alla base della manifestazione vi è non solo l’idea di ampliare il settore giovanile, ma anche e soprattutto l’intento di creare un nuovo punto di aggregazione sportiva che raccolga tutti i ragazzi e i bambini dell’Area Nord Modenese: e che abbia come punto di riferimento il centro sportivo e le strutture sportive che saranno a disposizione della Mirandolese F.C.

La nuova compagine sportiva, guidata dalla presidente Pietro Oliva e coadiuvata dal responsabile dell’Area Tecnica Luigi Zottoli, nel ringraziare tutti i partecipanti per la fiducia accordata al nuovo progetto, ha rbadito che vi è la ferma volontà di valorizzare fortemente il settore giovanile e avere una Scuola Calcio che diventi il suo fiore all’occhiello.

La prossima stagione sportiva si preannuncia già piena di novità e progetti tesi a riportare i bambini e i ragazzi alla sana pratica dello sport, in piena libertà e spensieratezza.

L’open day verrà riproposto lunedì 4 luglio, alle ore 18.30, al Centro Sportivo di Via Posta a Mirandola: con una manifestazione promozionale rivolta al calcio giovanile tutta al femminile.