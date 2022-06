Mirandolexit. Noi sanfeliciani: “Preoccupazione per la sentenza. Seri dubbi sulla tenuta dell’Ente”

SAN FELICE- Vista la sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente accordato a Mirandola di uscire da UCMAN, la lista civica Noi sanfeliciani esprime la sua posizione- e preoccupazione- come forza di governo del Comune di San Felice sul Panaro.

Questa la nota della lista civica:

Leggiamo con grande preoccupazione la sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente decretato, anche giuridicamente, l’uscita del Comune di Mirandola dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Quanto deliberato dai giudici amministrativi pone serissimi dubbi a Noi sanfeliciani sulla tenuta dell’Ente in termini generali, tanto da aver commissionato ad un esperto del settore un’attenta analisi economica che implicitamente dovrà tener conto di questo mutato scenario.

Speriamo quindi che Ucman, a seguito di questa sentenza, non si trasformi in Hook-man per il Comune di San Felice: insomma speriamo che non diventi come quel personaggio dei film horror che frena ogni attività del Comune di San Felice.

Da tempo abbiamo sostenuto e pensato un progetto di riorganizzazione generale dell’Ente basato su un’Unione a otto Comuni. Questo progetto, affinché venga attuato, necessita della condivisione delle forze di maggioranza di UCMAN per cui speriamo, per il bene dei cittadini di San Felice, che finalmente anche il PD della Bassa modenese (che ha governato ininterrottamente l’Ente per quasi 17 anni) capisca quanto sia imprescindibile un dialogo tra tutte le forze di governo per far rinascere, come una fenice, l’UCMAN: affinchè vengano erogati servizi efficienti a tutti i cittadini.

Il progetto, ideato e proposto dalla lista civica Noi sanfeliciani prevede: medesimi servizi conferiti da tutti i Comuni (come nelle unioni che funzionano), potenziamento di ASP come azienda capace di gestire i servizi alle persone (anziani, infanzia, minori), società in-house create ad hoc che gestiscano il patrimonio pubblico e altre azioni importanti per il rilancio complessivo dell’Ente: affinché lo stesso sia finalmente capace di dare risposte tempestive ed efficaci per i cittadini, ma purtroppo ad oggi la realtà è molto diversa, con quasi tutti i Comuni che evitano il conferimento dei servizi, per ragioni di opportunità che difficilmente capiamo.

E’ assolutamente evidente che un’Unione efficiente sarebbe un vantaggio infatti per tutti i cittadini della Bassa modenese!

Per questo motivo, lanciamo fin da subito un appello alla nostra minoranza, perché si faccia “parte diligente” nei confronti dei colleghi delle liste civiche PD di UCMAN affinché, in tempi rapidi, si converga su un progetto concreto che nasca da un confronto e da una condivisione politica di azioni e progetti per l’interesse di tutti gli abitanti della Bassa modenese.

E’ quindi evidente, se vogliamo evitare ulteriori “danni” per il Comune di San Felice, come sia necessario che chi ha la maggioranza in UCMAN lavori alacremente affinché venga trovata una soluzione tempestiva ed efficace. Anche perché, ci dispiace dirlo, di tempo ne ha avuto e fin troppo”.