Mirandolexit, Sinistra Civica per Mirandola: “Quanti costi per i cittadini mirandolesi?”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola interviene sul tema Mirandolexit:

“Quello che ci interessa come Sinistra Civica per Mirandola, oggi, è capire quanto i cittadini di Mirandola e dell’Unione subiranno per le scelte politiche della Lega mirandolese che ha voluto a tutti i costi uscire dall’Unione…e che costi!!!

Quanto costerà in termini economici il rientro degli uffici e dei servizi alle tasche dei cittadini mirandolesi che non godranno più di “economie di scala” per l’organizzazione degli uffici? Quanto costerà in termini di tenuta, quantità e qualità dei servizi che noi cittadini usiamo quotidianamente?

Quale sarà il costo della perdita di importanza politica di Mirandola nella gestione di quei servizi che ancora rimarranno in Unione se non potrà più (o non dovrà più a seconda di chi legge la sentenza del Consiglio di Stato) essere presente in Giunta e Consiglio dell’Unione dove si prendono le decisioni concrete?

E poi, un’ultima domanda: che senso ha essere usciti dall’Unione se poi la stessa Giunta leghista parla di possibili convenzioni (che avranno un costo immaginiamo) per la gestione dei servizi che ora non so vede l’ora di portare via?

Una cosa sola è certa: gli alti costi e le gravi ricadute saranno solo ed esclusivamente per i cittadini di Mirandola, che si troveranno sempre più poveri e isolati”.