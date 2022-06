Mirandola. Istituito il limite di velocità in via Serafina

MIRANDOLA- È andata a buon fine la petizione popolare presentata in data lo scorso 28 maggio 2022 e avente ad oggetto “𝗔𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗿𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗮𝗳𝗶𝗻𝗮”.

Azioni che, per altro, erano già state valutate lo scorso dicembre 2021 dall’Assessorato alla Mobilità insieme al Servizio alla Mobilità e alla Polizia Locale Mirandola: dopo le precedenti richieste formulate dal Comitato Frazionale di San Giacomo Roncole.

L’Amministrazione comunale mirandolese ha comunicato che- con ordinanza permanente della polizia locale datata 11 giugno 2022- è stato istituito il limite di velocità di 50 km/h in via Serafina: a partire dall’intersezione con via Di Mezzo e fino alla località Crocicchio Zeni.

Nella settimana del 20-24 giugno è stata apposta la relativa segnaletica che segnala il nuovo limite di velocità.

Questo, ora, consentirà alla polizia locale di effettuare in via Serafina accertamenti di rilievo elettronico della velocità.