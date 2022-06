Musica, cultura e socialità: torna la Festa della Musica di Nonantola 2022

NONANTOLA- Torna a Nonantola la quattordicesima edizione della Festa della Musica di Nonantola 2022: un grande evento musicale, culturale e aggregativo. Venerdì 17 e sabato 18 giugno saranno dedicati a concerti e spettacoli organizzati dai volontari delle Officine Musicali, da Asso2Du e dal Comune di Nonantola: con la direzione artistica di Federico Sigillo.

Come ogni anno non mancheranno certo le novità a livello artistico, logistico e tematico.

Band locali selezionate dall’organizzazione tramite open call e artisti di fama nazionale si esibiranno su tre palchi: al Giardino Perla Verde- fulcro anche nella scorsa edizione e dell’estate nonantolana- in Piazza Liberazione- cuore pulsante delle edizioni “storiche” della festa. e al Parco della Pace, nuovo contesto su cui l’organizzazione ha ritenuto importante investire: vista la centralità dei progetti di rigenerazione e riqualificazione che lo coinvolgeranno.

Una rotazione musicale che vedrà oltre 20 band e 300 musicisti nelle due giornate del festival.

Tra le band headliner di quest’anno: Westfalia, Sibode DJ, A/lpaca, Elettrotape, Tamè, Paolino Paperino Band.

L’intera organizzazione da anni segue una filosofia green che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico e la cittadinanza alle tematiche ambientali.

L’uso di bicchieri riutilizzabili- creati con plastica riciclata- e un attento uso della comunicazione su carta stampata sono da sempre le basi che contraddistinguono l’organizzazione del Festival.

Come ricorda infatti l’assessore alla Cultura Andrea Zoboli: “La Festa della Musica di Nonantola è, sin dalle sue prime edizioni, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nonantolana. Dopo la cancellazione nel 2020 e lo svolgimento su un unico palco nel 2021, a causa della pandemia, la Festa tornerà finalmente ad aprire un programma estivo ricco di appuntamenti tra cui, ad esempio, il ritorno della Fiera e la conferma della rassegna teatrale Giardino Troisi e degli altri spettacoli in Perla Verde. Quest’anno uno dei palchi sarà collocato all’interno del Parco della Pace, grazie ad un finanziamento regionale destinato a interventi di riqualificazione e promozione dell’aggregazione giovanile al suo interno. Speriamo che la Festa della Musica di Nonantola 2022 sia quindi un segnale di ripartenza: per la cittadinanza e soprattutto per la comunità di musicisti ed appassionati che da anni si aggrega attorno ai servizi culturali e alle Officine Musicali di Nonantola”.

La scelta è quindi quella di offrire eventi esclusivamente gratuiti, inclusivi, aggregativi che uniscano impegno sociale e culturale a svago e divertimento: riportando al centro musica, cultura e socialità.