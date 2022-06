Nuovi posti autobus in centro a Mirandola, è già polemica

Nuovi posti autobus in centro a Mirandola, è già polemica. La nuova linea di trasporto pubblico che collegherà la stazione dei tremi con il centro storico, l’area delle scuole e il polo biomedicale è stata presentata pochi giorni fa, al taglio del nastro per il nuovo deposito degli autobus, e fervono i lavori per la sua preparazione. Sono numerose le novità previste dal 20 giugno per i servizi di trasporto pubblico di Mirandola, e tra queste ci sono ovviamente le fermate del bus in centro storico.

Servizio encomiabile ma inserire ingombranti torpedoni tra le strette vie del centro, già piene di auto ein drammatica carenza di parcheggi, non poteva che provocare qualche malumore. Così sui social appena sono cominciate a girare le prime immagini delle strisce gialle appena dipinte, le critiche non si sono fatte aspettare. “Tolgono posti auto”, “Come si fa a uscire dalla macchina parcheggiata?”, “Proprio in mezzo alla piazza?”

Vedremo cosa accadrà tra qualche giorno. Il nuovo servizio urbano Pico rappresenta un’assoluta novità per il trasporto pubblico di Mirandola, e collegherà, a cadenza 60 minuti, dalle 6 alle 20, in orario scolastico, dal lunedì al sabato, la nuova Autostazione alla Stazione Fs (con partenze e arrivi calibrati sugli arrivi/partenze dei treni da/per Bologna), alla vecchia autostazione, all’Ospedale, ai Poli scolastici e al centro storico con due percorsi diversi a seconda delle direzioni Nord/sud (linea Pico Urbano).

Negli orari di punta alcune corse avranno un percorso dedicato ai poli biomedicali di via Dell’Industria, a Nord, e di via Camurana, a sud (linea Pico Biomedicale), dal lunedì al venerdì. In orario di vacanza scolastica, le corse di Pico Biomedicale saranno le stesse del periodo scolastico, mentre la linea Pico Urbano avrà una pausa al mattino dalle 9.30 alle 12.50 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45. Si allegano le mappe dei percorsi delle due linee.

