Open innovation: tra le imprese in cerca di talenti anche la G21 di San Possidonio

MODENA- L’Open Innovation è una metodologia sempre più apprezzata dalle imprese per fare innovazione ed entrare in contatto con il mondo della ricerca e dei talenti.

Si muove in questa direzione “Talenti per l’Open Innovation”: il percorso promosso da ART-ER, giunto alla terza edizione, nato con l’obiettivo di accrescere le competenze su open innovation, imprenditività e management dell’innovazione di dottorande e dottorandi che stanno svolgendo il dottorato in Italia. Saranno selezionati fino a 25 dottorandi.

Si tratta di un percorso gratuito, che si svolgerà online da settembre a dicembre, strutturato per consentire ai partecipanti di acquisire strumenti, metodologie e skill manageriali utili per avviare processi di innovazione collaborativa, sempre più ricercate sia dalle aziende che dai centri di ricerca.

Dopo una prima fase formativa, i dottorandi selezionati avranno la possibilità di lavorare in gruppo fianco a fianco con 5 imprese innovative dell’Emilia-Romagna: Theras Lifetech di Parma, Imola Informatica di Imola, Mark One di Mercato Saraceno (FC), G21 di San Possidonio (MO) e Aeroporto Marconi di Bologna.

Secondo i dati della Mappatura dell’Open Innovation delle aziende emiliano-romagnole, avviata da ART-ER per conto della Regione Emilia-Romagna nel 2020 e proseguita nel 2021, su un campione di circa 700 imprese il 67,18% di loro è interessato a investire in percorsi di attrazione per giovani talenti provenienti da percorsi di eccellenza (università e centri di ricerca).

Sul sito di ART-ER è pubblicato l’avviso con tutti i dettagli.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13 del 31 luglio 2022, compilando il form online.