Pubblicati due bandi dalla Provincia di Modena: si cerca personale tecnico e amministrativo

MODENA- La Provincia di Modena seleziona personale con profilo tecnico e amministrativo, per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione da parte della Provincia e altri enti, tra cui Comuni e unioni di Comuni; i due bandi della Provincia di Modena sono pubblicati sul sito dell’Ente da martedì 14 giugno e il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12 del 29 giugno.

Si tratta di una nuova modalità di assunzione che prevede una prima prova scritta di idoneità per la formazione di elenchi, che avranno una durata di tre anni, che potranno essere utilizzati dalla Provincia stessa e da altri enti per la successiva prova orale e l’assunzione a tempo indeterminato: grazie ad un protocollo d’intesa siglato recentemente che consente di attivare questa nuova modalità di assunzione. La Provincia e gli enti locali aderenti potranno interpellare gli idonei risultanti dalla selezione e, in caso di accettazione della chiamata, dovranno sostenere la prova orale presso l’Ente; in ogni caso gli idonei selezionati restano comunque iscritti nell’elenco sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato in qualsiasi Ente aderente. L’assunzione a tempo determinato, invece, non comporterà l’esclusione dall’elenco ed è previsto che l’idoneo non assunto a tempo indeterminato da uno degli enti possa rimanere iscritto per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell’elenco. Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile nel sito della Provincia: dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti, le modalità e svolgimento della prova prevista. Tutte le comunicazioni di carattere generale, come le ammissioni dei candidati, nomina della commissione, calendario delle prove ed esiti della selezione saranno pubblicate esclusivamente online: sempre sul sito della Provincia di Modena.

