San Felice. Busta con proiettile all’avvocato Roberto Neri

SAN FELICE- Una busta con proiettile calibro 9 x 21 sulla scrivania dello studio legale: è quanto ha trovato- nella giornata di giovedì 16 giugno- l’avvocato Roberto Neri, professionista molto noto a San Felice.

A ritirare la posta un ignaro collaboratore dello studio legale, che ha poi appoggiato la missiva sulla scrivania di Neri.

L’avvocato si è subito reso conto che c’era qualcosa di strano: l’indirizzo del mittente e dello studio legale erano stati scritti con un normografo e sulla busta erano stati apposti francobolli non affrancati del 2020

“Ho chiamato subito i carabinieri – ha raccontato l’avvocato Neri alla stampa locale – perché è ovvio che chi ha il proiettile, ha anche la pistola e certo quel gesto vile commesso nei miei confronti mi preoccupa: più per le mie figlie che per me. Sulla busta era indicato solo l’indirizzo dello studio legale, via Mazzini 86. I carabinieri di San Felice e Finale Emilia hanno subito posto sotto sequestro busta e proiettile, prendendo anche le mie impronte digitali, al fine di escluderle da quelle che saranno eventualmente rinvenute sulla busta”.

Al momento Neri non ha nessun particolare sospetto, non avendo ricevuto precedenti minacce, ma ha comunque fornito ai militari qualche spunto: “Mi occupo di diritto civile – ha sottolineato Neri – ma ho gestito comunque alcune pratiche e le nostre controparti forse non hanno gradito l’esito dei procedimenti. Ho segnalato tre ipotesi ora al vaglio e tutte sono legate a cause civili gestite dallo studio, che hanno poi portato appunto a risultati negativi alla controparte.

Sul grave episodio sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri di Finale Emilia e San Felice.

