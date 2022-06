Seconda edizione dei premi di laurea in memoria del dottor Marcello Fiorentini

MODENA- Visto il grande successo della prima edizione del bando per i premi di laurea in memoria del dottor Marcello Fiorentini, ingegnere già assegnista di Unimore scomparso prematuramente un anno fa in maniera tragica- travolto da una valanga mentre con due amici cercava di risalire il Monte Giovo- Unimore, su richiesta della famiglia Fiorentini, ne ha già indetto la seconda edizione.

Come nella precedente occasione, Unimore finanzia due premi dell’importo di mille euro ciascuno, per due tesi di laurea magistrale su temi riguardanti l’ambiente e la sostenibilità ambientale. Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea studenti e studentesse laureati/e che hanno portato a termine gli studi nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria civile e aambientale del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, discutendo la tesi nel periodo 1 luglio 2022 – 30 aprile 2023. Per sottolineare il legame tra Unimore e il territorio e l’importanza delle ricadute locali delle conoscenze acquisite in ambito universitario, la tesi deve individuare soluzioni a problematiche legate alle province di Modena e Reggio Emilia. “Dopo l’ottimo successo della prima edizione abbiamo deciso di continuare e pubblicare il nuovo bando nel giorno del compleanno di Marcello – commenta la sorella Lorella Fiorentini – Sono certa che lui sarebbe orgoglioso del progetto che stiamo portando avanti in suo nome, perché la tutela e la salvaguardia del nostro territorio era una tematica che gli stava molto a cuore”. La domanda di partecipazione al premio di laurea dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it entro la scadenza tassativa delle ore 13 del giorno 10 maggio 2023.

