Sindacati incontrano prefetta e questora su attacchi No vax e crisi socio-economica

MODENA- Si è parlato degli attacchi No vax alle sedi sindacali e della crisi economica causata da pandemia e guerra russo-ucraina all’incontro che Cgil Cisl Uil hanno avuto con la prefetta di Modena Alessandra Camporota e la questora Silvia Burdese.

“È stato un incontro positivo che conferma la costante interlocuzione e sinergia tra parti sociali e istituzioni che da sempre contraddistingue il nostro territorio – dichiarano Daniela Bondi (segreteria Cgil Modena), Rosamaria Papaleo (segretaria generale Cisl Emilia Centrale) e Luigi Tollari (segretario generale Uil di Modena e Reggio).

“Noi siamo preoccupati per la situazione, che peraltro non riguarda solo Modena, che sta colpendo le nostre comunità, già indebolite dal Covid. Lavoratori e pensionati sono in difficoltà per l’impennata dell’inflazione e le conseguenze delle tensioni geopolitiche”.

“Le nostre sedi e social network hanno subito attacchi: per questo abbiamo auspicato che l’attività di indagine porti rapidamente a individuare i responsabili. Sia la prefetta che la questora riconoscono la rappresentatività delle nostre organizzazioni, frutto della nostra capacità di ascolto e vicinanza ai lavoratori e cittadini modenesi”.

“Inoltre – continuano Bondi, Papaleo e Tollari – apprezzano l’importanza dei protocolli anti-Covid adottati nei luoghi di lavoro e la nostra piena adesione alla campagna di vaccinazione. Con prefetta e questora abbiamo reciprocamente confermato la totale disponibilità a proseguire la collaborazione, anche attraverso tavoli e osservatori sul territorio”.

“Abbiamo ribadito l’impegno, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, a contrastare l’illegalità e garantire la pubblica sicurezza, ancora più necessario in una fase di forte incertezza come quello che stiamo vivendo”- concludono Daniela Bondi (segreteria Cgil Modena), Rosamaria Papaleo (segretaria generale Cisl Emilia Centrale) e Luigi Tollari (segretario generale Uil di Modena e Reggio).