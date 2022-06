“Summer experience” Trenitalia: per l’estate più treni e più fermate

MODENA- Nuovi servizi e collegamenti multimodali door to door per incentivare il trasporto collettivo ferroviario. Parte il 12 giugno la Trenitalia Summer Experience: un’offerta di viaggio personalizzata sempre più integrata, sostenibile e conveniente messa in campo dal polo passeggeri del Gruppo FS e dedicata agli spostamenti turistici grazie ai collegamenti e i servizi offerti da Trenitalia, Trenitalia Tper, Busitalia e Ferrovie del Sud Est.

Dal 12 giugno e per tutta l’estate 2022, saranno oltre 240 le Frecceche circolerannoogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giornoe Notteche viaggianosul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 treni regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in trenole migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave).

Più treni e collegamenti da e per l’estero, in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.

Il potenziamento in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna crescono i Frecciarossa di Trenitalia sulla linea Milano – Roma/Napoli grazie a 8 nuovi collegamenti con fermata a Bologna. Più Frecce e più fermate anche per e dalla Riviera Romagnola grazie a quattro nuovi Frecciargento – due fra Milano e Pescara e due, nel fine settimana, fra Bolzano/Verona e Pescara – con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica per favorire il turismo da Lombardia e Triveneto. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Roma e Ravenna con fermate anche a Riccione e Rimini. Per gli emiliano-romagnoli che sceglieranno la Calabria o la Sicilia per le proprie vacanze ritornano dal giovedì alla domenica due Frecciarossa notturni, con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e connessione a Villa San Giovanni con le navi Blue Jet per Messina.

E per la Campania torna la coppia di Frecciarossa diurni, con possibilità di salita a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Centola e Sapri.

Potenziati anche i treni regionali da e per la Riviera Romagnola, con Trenitalia Tper che garantirà fino a 139 corse e 80 mila posti al giornoper il collegamento delle località costiere con Bologna, le altre città dell’Emilia e alcune località lombarde e piemontesi. Complessivamente, ogni giorno fermeranno a Rimini fino a 136 treni, 69 a Riccione, 69 a Cattolica e 44 a Cervia e altrettanti a Cesenatico. Intensificate le corse nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore affluenza con punte di sei treni all’ora.

In viaggio con gli amici a quattro zampe

Su tutti i treni di Trenitalia e Trenitalia Tper gli animali domestici di piccola taglia custoditi in un trasportino (max 70x30x50) viaggiano gratuitamente. Anche i cani più grandi possono accompagnare il proprio “umano” nei viaggi in treno, purché tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, con un biglietto a metà del prezzo rispetto ad uno di seconda classe nella tratta desiderata.

Fino al 15 settembre tutti gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana.

«Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milano dello scorso 31 maggio – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare sostenibilità, comodità, convenienza e capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.