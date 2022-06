Uccide moglie e figlia, duplice femminicidio a Castelfranco

Due donne trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da fuoco.

È quanto scoperto questa mattina nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di aperta campagna, in una villetta di via Cassola di Sotto alla Cavazzona

A sparare alle due donne sarebbe stato il padre della giovane di 22 anni e marito dell’altra, 47enne, Salvatore Montefusco Questa la ricostruzione su cui stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di Modena, insieme ai colleghi della tenenza di Castelfranco. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio

