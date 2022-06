“Una settimana da scienziato”: Unimore accoglie oltre 60 studenti di quarta superiore

Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore ripropone il tradizionale appuntamento con “Una settimana da scienziato”, una iniziativa rivolta alle classi quarte degli Istituti superiori delle province di Modena, Reggio Emilia, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Ormai appuntamento irrinunciabile per le scuole del territorio, l’iniziativa riprende il format delle passate edizioni che ha avuto un altissimo indice di gradimento da parte dei partecipanti, ma con un’importante novità che riguarda l’organizzazione della giornata conclusiva: verrà svolta in presenza aprendo le porte anche a studenti che non hanno partecipato alle attività durante la settimana e verrà trasmessa in diretta streaming in modo da permettere di coinvolgere un maggior numero di studenti e studentesse del territorio.

L’iniziativa, al momento in corso, ha preso il via lunedì 6 giugno e proseguirà fino a venerdì 10 giugno. Presso le aule degli edifici di Fisica e Matematica, l’Università accoglierà più di sessanta partecipanti provenienti da diverse scuole del territorio che nel percorso proposto avranno l’occasione di lavorare a stretto contatto con ricercatori e docenti dell’Università, per approfondire le loro conoscenze in diversi ambiti della fisica, dell’informatica e della matematica come ad esempio: il sorprendente e multiforme mondo della meccanica quantistica, la programmazione di piccoli robot a forma di sfera e l’utilizzo del LEGO per introdurre tecniche di progettazione del software, la matematica dei codici, la matematica dell’intelligenza artificiale e la matematica come strumento e chiave per analizzare la natura… sono solo alcuni dei temi che verranno esplorati durante la settimana, alternando attività seminariali, di laboratorio e di rielaborazione degli argomenti affrontati.

L’obiettivo è quello di coinvolgere e incuriosire i partecipanti, presentando percorsi innovativi e attività il più possibile interattive, che li rendano attori attivi nei laboratori e nelle lezioni che verranno offerte durante la settimana.

Un momento molto atteso, al termine della settimana, è il contest: gli studenti e le studentesse saranno divisi in piccoli gruppi, a ciascuno dei quali sarà associato il nome di un celebre scienziato nel campo della fisica, dell’informatica o della matematica. Lo scopo di ciascun gruppo sarà di riuscire a presentare, in modo efficace e originale, ma anche rigoroso e, soprattutto, in pochi minuti di tempo, un concetto o argomento a scelta fra quelli affrontati nella settimana solo con l’ausilio di oggetti comuni e non didattici.

Le migliori presentazioni saranno premiate dai docenti del FIM con gadget personalizzati Unimore e libri di stampo divulgativo in cui vengono presentati argomenti relativi alle discipline del FIM.

La giornata del venerdì 10 giugno sarà intitolata “Il Mestiere dello Scienziato” nel corso della quale, dopo una prima parte in cui verranno presentati gli sbocchi lavorativi offerti dalle lauree in fisica, informatica e matematica, i partecipanti avranno modo di capire, dal racconto in prima persona di alcuni professionisti, laureati in queste discipline, quali sono le possibilità di carriera offerte da queste lauree, toccando proprio con mano il mestiere dello scienziato. L’obiettivo è quello di orientare i partecipanti nelle scelte future perché siano in grado di cogliere le nuove opportunità lavorative che la società offre.

“Siamo carichi di entusiasmo per questa nuova edizione della Settimana da Scienziato – afferma la professoressa Michela Eleuteri, presidente della Commissione per la Divulgazione della cultura scientifica del FIM – I nostri ragazzi e le nostre ragazze, in questo momento così difficile, hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia e ottimismo, consapevoli che la nostra società, in rapida evoluzione, ha più che mai bisogno di figure di altissimo livello, come i fisici, gli informatici e i matematici. L’orientamento quindi si configura come un momento davvero cruciale per gli studenti e le studentesse, e, con tutto l’entusiasmo e la passione che ci ha sempre contraddistinto, noi del FIM siamo accanto a loro. Con iniziative come questa cerchiamo di avvicinarli alla scienza, per aiutarli nella scelta del proprio percorso di studi a livello universitario, ma anche per permettere loro di diventare cittadini consapevoli, in grado di comprendere al meglio la realtà che li circonda. Tutto questo è possibile grazie al prezioso lavoro di colleghe, colleghi, studenti e dottorandi, personale tecnico-amministrativo e insegnanti che, anche in questi mesi così difficili, sono riusciti a tenere i contatti tra l’università e le scuole, lavorando in perfetta sinergia”.

La giornata si svolgerà in presenza e a distanza, e sarà aperta ad un pubblico ampio di studenti ed insegnanti: per maggiori informazioni sulla partecipazione contattare la prof.ssa Michela Eleuteri.

