A cent’anni dalla sua nascita Soliera ricorda Enrico Berlinguer

SOLIERA- Venerdì 15 luglio, alle 21, il parco della Resistenza di Soliera (in via Arginetto) ospiterà una serata dal titolo “Enrico Berlinguer. Una vita migliore”.

A parlare del politico italiano, a lungo segretario del Pci, nato nel 1922 e scomparso nel 1984 in circostanze drammatiche per un ictus durante un comizio a Padova, sarà Pietro Folena, a sua volta politico con una lunga militanza tra Fgci (di cui è stato segretario nazionale), Pci, Pds, Ds e, come indipendente, Rifondazione comunista.

Padovano, Folena ricorda bene di essere stato tra “quelli che montarono il palco in piazza della Frutta, un maledetto giorno di giugno, quando Enrico Berlinguer si accasciò davanti ai miei occhi. Su Enrico e la mia generazione ho anche scritto un libro: “I ragazzi di Berlinguer”, edito da Baldini&Castoldi”.



Folena ora tiene un blog molto seguito (“Terra di nessuno”), collabora con diverse testate (Epolis, Red tv) e ha fondato un’associazione culturale, “Metamorfosi”, per promuovere l’arte e uno stile di vita nuovo.



Enrico Berlinguer è stato un uomo simbolo di una politica idealista, di grande rigore morale, appassionato e onesto, che ha incarnato i valori della Sinistra in un periodo storico difficile e pieno di tensioni come quello della Guerra Fredda e degli anni di piombo. Il 7 giugno 1984 a Padova, durante un comizio tenutosi in vista delle vicine elezioni europee, venne colpito da un ictus fatale. Si spense il successivo 11 giugno. La sua fu una morte in prima linea, davanti a una folla appassionata che tanto lo ammirava e che riusciva a infervorare con la sua passione sincera.

L’incontro fa parte della rassegna “1922, che anno! I magnifici centenari”, avviatosi lo scorso 11 giugno- nell’ambito della Festa del Racconto- con la conferenza di Roberto Galaverni intorno a “Beppe Fenoglio. Uno scrittore in rivolta”.

I prossimi incontri riguarderanno Margherita Hack (14 ottobre, ore 21, Habitat), Josè Saramago (6 novembre, ore 17, Castello Campori) e Pier Paolo Pasolini (20 novembre, ore 17, Castello Campori.

L’ingresso a tutti gli incontri sarà gratuito.