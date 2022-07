A Medolla un mese di film: via al cinema estivo all’arena di piazza Fellini

MEDOLLA- Comincia martedì 12 luglio, con il film “Una famiglia vincente”- che è valso a Will Smith l’Oscar come Miglior attore protagonista- la nuova rassegna cinematografica estiva a Medolla: che sarà ospitata all’Arena di piazza Fellini, quest’anno rinnovata con un nuovo schermo di oltre nove metri e un nuovo impianto audio, frutto di un investimento da parte del Comune di circa 35mila euro.

Sedici film, con proiezioni sempre alle ore 21.15, direttamente dall’ultima stagione cinematografica: da “Maverick” a

“Cyrano”, da “Elvis” ai due capitoli di “Esterno Notte”. Tutti da gustare con un sistema di videoproiezione digitale professionale in 2K, per una programmazione, a cura del Centro culturale comunale, di tre sere a settimana fino all’11 agosto.

Ma le modifiche tecniche non sono le uniche novità che attendono gli spettatori: quest’anno verrà consegnata a ogni spettatore la Tessera Fedeltà CineMed2022, che ogni quattro ingressi darà diritto a uno gratuito.

Inoltre le proiezioni dei film “Lightyear – La vera storia di Buzz” per bambini e famiglie ed “Ennio”, saranno a ingresso ridotto per tutti (5 euro per gli adulti; 4,50 euro per i bambini dai 2 ai 12 anni).

“La rassegna estiva del Cinema Teatro Facchini – commenta il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – si conferma un appuntamento fisso dell’estate medollese, punto di riferimento, per quantità e qualità dei film proposti, per tutti gli appassionati di cinema del nostro territorio. Sottolineo le promozioni dedicate a chi sceglie Medolla per passare le sue sere d’estate”.

“Abbiamo sostenuto un investimento importante – conclude Franca Paltrinieri, assessora ai Lavori pubblici – per migliorare

ulteriormente l’esperienza e il comfort degli spettatori, in un angolo di Medolla già particolarmente accogliente per questo tipo di spettacoli”.

Per informazioni: Centro culturale tel. 053553850, biblioteca@comune.medolla.mo.it