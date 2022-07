A “secco” la fontana del parco di San Possidonio, il sindaco: “Acqua bene prezioso non infinito”

SAN POSSIDONIO – In merito al mancato funzionamento della fontanella del parco di Forcello, frazione di San Possidonio, segnalato da un lettore nei giorni scorsi, arriva la replica del sindaco di San Possidonio, Carlo Casari:

“Emergenza idrica, l’acqua potabile è un bene prezioso e non infinito. Sono parecchi mesi che non piove; ce ne siamo accorti tutti, i fiumi sono in secca da parecchie settimane, la fine di questa siccità al momento non è all’orizzonte, per cui è auspicabile che tutti si comportino nel più assoluto rispetto di questa risorsa indispensabile per la nostra vita. Purtroppo altre realtà sono già in emergenza e vedono il razionamento dell’acqua potabile, è importante che tutti adottiamo comportamenti per evitare gli sprechi di questo prezioso bene”.