MIRANDOLA – Asilo nido di via Poma, Mirandola fa retromarcia: resta pubblico. La decisione del Comune la rendono nota i consiglierei di Forza Italia Antonio Platis e Mauro Neri, che scrivono:

Nonostante l’atteggiamento schizofrenico della Lega che nelle riunioni e sulla stampa ha annunciato l’uscita, poche ore fa, a firma del Segretario Comunale, Mirandola ha comunicato l’adesione all’Asp per la gestione pubblica del Nido di via Poma per il prossimo anno scolastico. Siamo estremamente contenti che abbia prevalso la linea invoca dai genitori, e da noi fin da subito sposata, per garantire la continuità didattica ai piccolissimi fruitori. Anche le promesse fatte ai lavoratori che hanno garantito il servizio in questi mesi difficili andavano mantenute. Il caos – commentano i consiglieri Platis e Neri – è stato evitato e siamo contenti che la nostra presa di posizione in solitario abbia permesso di raggiungere questo risultato non scontato. Dal 1 settembre confidiamo possa riprendere l’attività con la conferma del personale qualificato già conosciuto dai bambini e con la serenità di un anno scolastico meno ‘travagliato’ del precedente.