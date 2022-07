Atlas Concorde: 60 milioni per potenziare lo stabilimento di Finale Emilia e renderlo “hydrogen ready”

FINALE EMILIA- Atlas Concorde, azienda italiana leader a livello internazionale nella produzione di ceramiche, ha annunciato un nuovo investimento di 60 milioni di euro destinato al suo stabilimento produttivo di Finale Emilia per renderlo ‘hydrogen ready’: già predisposto, cioè, per l’introduzione dell’H2 come combustibile nel ciclo di lavorazione di grandi lastre in gres porcellanato, a cui l’impianto è dedicato.

Un investimento che va ad aggiungersi ai 160 milioni di euro già stanziati da Atlas Concorde negli ultimi cinque anni e che potrà incrementare del 60% gli attuali posti di lavoro allo stabilimento finalese.

Le nuove assunzioni riguarderanno profili qualificati come ingegneri e periti. Il nuovo stabilimento produrrà lastre made in Italy in gres porcellanato di grandi dimensioni per gli oltre 120 paesi serviti nel mondo.

