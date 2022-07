Automobilisti virtuosi a Mirandola: solo una multa per mancata revisione

MIRANDOLA- Week end di controlli per gli operatori della Polizia locale di Mirandola. Al servizio coordinato di presidio del territorio, nell’ambito di una vasta iniziativa regionale, che ha visto coinvolti altri corpi – ciascuno per i propri ambiti di competenza – dell’Emilia-Romagna, si sono aggiunte altre numerose attività tra cui accertamenti di residenza, la gestione di eventi su suolo pubblico, sopralluoghi, ispezioni e controlli ai fini della sicurezza dei cittadini e più in generale della comunità.

Sono stati 14 i posti di blocco predisposti dalla polizia locale per il controllo veicolare, nel corso dei quali sono stati fermati e controllati 147 veicoli: alla fine il bilancio complessivo parla di una sola sanzione rilevata per mancata revisione.

