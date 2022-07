Baby rapinatore in fuga dalla comunità: rintracciato a Modena dalla Polfer

MODENA- Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia ferroviaria di Modena ha fermato due ragazzi che avevano pericolosamente attraversato i binari.

Dagli accertamenti i due risultavano essere segnalati quali soggetti gravitanti nel mondo delle cosiddette baby gang in altre provincie.

In particolare a carico di uno dei due, minorenne, è emerso un ordine di custodia cautelare in carcere per diverse rapine compiute in Brianza, in ambito ferroviario, nei mesi scorsi e per aver violato il divieto di allontanamento da una comunità minorile di Milano.

Per tale motivo il giovane è stato accompagnato presso un istituto penitenziario minorile- a disposizione dell’Autorità giudiziaria- e denunciato per aver fornito false generalità durante il controllo.