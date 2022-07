Bimbi e creatività. A Mirandola doppio appuntamento alla sala “Trionfini”

MIRANDOLA- Due appuntamenti – alla sala Trionfini di Mirandola, in via Ceretti 9- per avvicinare i bambini dai 5 ai 7 anni alla creatività.

Sono i laboratori gratuiti- in programma sabato 16 luglio- realizzati dal Centro socio-occupazionale Arcobaleno.

Questo il programma:

dalle 17.30 alle 18.30- creazione di portachiavi

dalle 19 alle 20- creazione di rose di carta e origami

E’ richiesta la prenotazione inviando un messaggio Whatsapp al numero 3371404490.

