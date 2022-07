Carpi. Fermati per un controllo, consegnano spontaneamente hashish e marijuana

CARPI- Nella serata di venerdì 15 luglio, una pattuglia del Commissariato di polizia di Stato di Carpi- in servizio di controllo del

territorio- nel transitare in via Nuova Ponente, ha deciso di fermare per un controllo due giovani. I due, nel corso dell’identificazione- spontaneamente- hanno consegnato alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish in loro possesso.

I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori: nei loro confronti è stata elevata sanzione amministrativa e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Nella stessa giornata sono state identificate complessivamente a Carpi 53 persone- di cui 35 stranieri- e controllati due esercizi pubblici: rispettivamente in via Remesina Interna e in via Carlo Marx, senza riscontrare irregolarità. I servizi di controllo andranno avanti per tutto il fine settimana.

