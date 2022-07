“CarpInClassica”, lunedì 25 luglio al Cortile d’onore di Palazzo dei Pio arriva Guido Rimonda

CARPI – Da “Profumo di donna” a “Il postino”, da “Notting Hill” a “Schindler’s List”, sono tanti i film passati alla storia per la loro colonna sonora. Il programma proposto per CarpInClassica dal violinista Guido Rimonda, alla guida della Camerata Ducale, lunedì 25 luglio alle ore 21.30 presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio a Carpi (ingresso gratuito senza prenotazione) sarà proprio un viaggio dedicato interamente a celebri colonne sonore di Chaplin, Williams, Morricone, tra gli altri. Il concerto trae il suo titolo, “Smile. Uno Stradivari al cinema”, dall’omonimo disco, uscito nel 2020 per Decca Italia.

Guido Rimonda esordisce a 13 anni nello sceneggiato Rai “Per Antonio Vivaldi” dove interpreta Vivaldi fanciullo. Durante gli studi al Conservatorio di Torino, rimane affascinato dalla figura di Giovan Battista Viotti e, dopo la specializzazione con Corrado Romano a Ginevra, si dedica alla valorizzazione delle opere del compositore piemontese. Nel 1992 costituisce la Camerata Ducale e nel 1998 è fondatore del Viotti Festival, di cui è direttore musicale. Parallelamente, è presente nelle più importanti sale concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo oltre mille concerti come violino solista e direttore. Già assistente di G. Carmignola e F. Gulli presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, è oggi docente presso il Conservatorio di Torino. Intensa la sua attività discografica, che conta oltre 30 CD per Chandos, EMI e soprattutto Decca Universal. Suona lo Stradivari Leclair del 1721 detto Le Noir.

La Camerata Ducale, fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista Viotti, dal 1998 la Camerata Ducale è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La sede della Camerata Ducale è il Teatro Civico di Vercelli. Nel corso della ventennale attività artistica la compagine ha eseguito un repertorio estremamente vasto, dal 1700 ai giorni nostri, con solisti quali Viktoria Mullova, Shlomo Mintz, Isabelle Faust, Salvatore Accardo, Angela Hewitt, Louis Lortie, Uto Ughi, Vladimir Spivakov, Mischa Maisky, Andrea Lucchesini, Igudesman&Joo, Richard Galliano, Renato Bruson, Giuliano Carmignola, Avi Avital, Bahrami e gli indimenticabili Ruggiero Ricci e Daniela Dessì. La Camerata Ducale è ospite nelle più prestigiose stagioni concertistiche nazionali e all’estero. Molto intensa anche l’attività discografica. Dal 2012 la Camerata Ducale è coinvolta nel Progetto Viotti – Decca Universal, al fianco del suo direttore e violino solista Guido Rimonda: un impegno discografico di ben 15 cd.

Gran finale di CarpInClassica l’1 agosto con gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina, che proporranno un programma dal Rinascimento al Novecento con musiche di Bach, Vivaldi, Gershwin, Williams e Rota.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017