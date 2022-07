Cavezzo, venerdì 8 luglio torna la Notte Bianca

CAVEZZO – Venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 19, a Cavezzo torna la Notte Bianca, organizzata da Pro Loco Cavezzese con il contributo del Comune. Shopping, food e divertimento per le vie del centro, per l’occasione chiuso al traffico, con il live di Rock Targato Italia in piazza Martiri della Libertà alle 21. Ma saranno tanti gli spettacoli e le opportunità di svago, grazie al mercatino degli hobbisti, a quello dei bambini, che potranno giocare sui gonfiabili, e le esibizioni del Teatrino di Edo, di Artedanza, scuola di danza e teatro, Art & Tango e del Miyazaki Karate Cavezzo. Ben sei i luoghi dove si potranno gustare menù speciali e animazioni: Stop & Go (borlenghi e dj set), Caffè Centrale (Grigliata e dj set), La Fruttivendola (menù fisso della Fede), Alimentari Neri (Cena di Gran Gola), Camera Cafè (maccheroni al pettine dj set), La Brace (“Pork & Feet” – comfort food e tradizione). Info point della Pro Loco Cavezzese in via Cavour.

“Un bel programma per questa edizione di un appuntamento atteso a Cavezzo come la Notte Bianca – commenta Fabrizio Trevisi, vicesindaco con delega alla Valorizzazione del Centro Storico, Commercio e Attività produttive – possibile grazie al grande lavoro dei volontari della Pro Loco, che ringrazio di cuore. Dopo aver rivisto la sfilata in piazza, che mancava da anni, e il successo di una novità a Cavezzo come la Magnalonga, confidiamo in un autunno altrettanto ricco di eventi”.

