Covid, dopo il picco calano contagi e ricoveri quotidiani

Nell’ultima settimana di osservazione si registra, per la prima volta da numerose settimane, un calo del numero di nuovi casi e della percentuale di positività, a fronte di un numero stabile di persone esaminate. In calo, lieve, anche i ricoveri quotidiani.

Sono 190 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 25 luglio, negli ospedali modenesi.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 25 luglio, per la provincia di Modena è di 265.437 (erano 260.040 lo scorso 18 luglio). Al 25 luglio in provincia di Modena sono accertati 8.176 (erano 9.804 il 18 luglio, -17%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 25 luglio sono 190 (erano 196 il 18 luglio, -3%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 117 pazienti Covid positivi in AOU, 21 all’Ospedale di Sassuolo e 52 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 25 luglio sono in isolamento 7.986 persone covid positive (erano 9.608 il 18 luglio, -17%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 25 luglio sono state somministrate complessivamente 1.726.614 dosi di vaccino, di cui 599.353 prime dosi, 569.539 seconde dosi, 499.372 dosi addizionali e primi richiami (booster), 58.350 secondi richiami (second booster).

Persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid per Comune di residenza

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017