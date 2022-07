Droga, alcol e liti tra vicini: proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio

Proseguono i controlli serali e notturni a Modena e nel resto del territorio, finalizzati a prevenire la consumazione dei reati di strada, tra i quali anche quelli in materia di sostanze stupefacenti e le condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

Nel corso dei servizi effettuati negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nell’arco della serata, hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi pubblici in Maranello, Marano e Prignano sulla Secchia e di alcune aree verdi di Vignola, tra le quali il Parco delle Città Gemellate, dove è stato identificato e segnalato alla locale Prefettura un giovane trovato in possesso di una dose di hashish.

Alle 2.45, un equipaggio del Nucleo operativo e Radiomobile, nel centro urbano di Carpi, ha fermato un’autovettura il cui conducente, un 21enne, è risultato con tasso alcolico quasi doppio rispetto al limite stabilito dal Codice della Strada. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata per la sospensione.

Durante i controlli, le pattuglie sono state anche impegnate in altre tipologie di interventi: come una lite tra vicini in un condominio di Modena- avvenuta per futili motivi poco dopo la mezzanotte- nel corso della quale due condomini si sarebbero reciprocamente minacciati; una segnalazione di disturbo alla quiete pubblica in un parco di Castelnuovo Rangone- per la quale sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione- e un’assistenza ad utenti della strada effettuata, poco prima delle una di notte, a seguito dell’improvviso incendio di un’autovettura in marcia lungo la via Europa di Mirandola, a cura dei militari della locale Stazione dove per le operazioni di spegnimento sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.