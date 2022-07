E’ morto Aldo Zappalà: autore del film-documentario “I ragazzi di Villa Emma”

Tra il 2006 e il 2008 Aldo Zappalà aveva frequentato a lungo la comunità di Nonantola, visitandone i luoghi e indagando storia e testimonianze legate alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati in paese. Il risultato di questo lavoro si è depositato in un bellissimo film-documentario, “I ragazzi di Villa Emma – Giovani ebrei in fuga”, uscito nel 2008, e che da allora non ha smesso di frequentare sale pubbliche e scuole, specie a ridosso del Giorno della Memoria.

Fu quella l’occasione per stringere un legame d’affetto e di collaborazione con la Fondazione Villa Emma, che in futuro avrebbe potuto conoscere una significativa continuazione (spesso ne abbiamo parlato) attorno al progetto di allestimento da destinare al sito memoriale “Davanti a Villa Emma”.

“Anche questo rammarico, insieme al ricordo di un caro amico e di un grande regista, accompagnerà i momenti in cui ricorderemo Aldo, al quale, sin d’ora, rivolgiamo un auspicio: il tuo nome e il tuo lavoro non mancheranno di far capolino nella narrazione della vicenda che tanto ti appassionò e della quale ci hai offerto una rappresentazione indimenticabile”- ha commentato la tragica notizia l’Amministrazione comunale di Nonantola.