Mirandola, da agosto sei nuovi operatori per la Polizia Locale

MIRANDOLA – Si è svolto nella mattina di ieri, lunedì 4 luglio, a Mirandola, un incontro tra il sindaco Alberto Greco e il Questore di Modena, Dott.sa Silvia Burdese. Incontro al quale hanno preso parte anche la vicesindaca di Mirandola, Letizia Budri, l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi ed il Commissario di Polizia Dott.sa Emanuela Ori, e che ha permesso di constatare il buon grado di sicurezza del territorio. Condizione di ordine pubblico – spiega l’Amministrazione comunale – che va ascritta – in maniera congiunta – alla presenza di un fertile tessuto produttivo ed al presidio costante delle Forze dell’Ordine.

Durante l’incontro vi è stata la possibilità di fare il “punto della situazione” sulla nuova Caserma di Polizia cittadina che sorgerà nel Palazzo dell’ex “Gil”. L’Amministrazione comunale mirandolese ha garantito il massimo della cooperazione e la disponibilità nell’espletare tutte le pratiche, ad essa ascrivibili, per portare a compimento un’opera statale, per il cui inizio dei lavori si attende lo “sblocco” delle risorse da parte del Ministero.

L’Amministrazione comunale mirandolese ha, poi, comunicato la volontà di perseguire in una politica di investimento in materia di sicurezza, privata e collettiva. A partire dal mese di agosto entreranno in servizio sei nuovi operatori fra i ranghi della Polizia Locale. Un incremento che – spiega l’Amministrazione comunale mirandolese – considerando come al momento dell’uscita dall’Unione il corpo fosse composto da 14 operatori, consentirà l’avvicinamento al parametro regionale vigente, stabilito in circa un agente ogni mille abitanti. Ampliamento che permetterà alla Polizia Locale di poter rendere ancor più efficaci i servizi di presidio del territorio, tra cui il sempre maggiore coinvolgimento delle frazioni.