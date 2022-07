Mirandola. Domenica 24 luglio torna la “pastasciutta antifascista”

MIRANDOLA- A Mirandola torna la “Pastasciutta antifascista” organizzata da Anpi Mirandola.

L’appuntamento è per domenica 24 luglio, dalle ore 20, alla palestra “R.Brunatti”: in via Brunatti 3.

Il menù completo, al prezzo di 20 euro, include un’alternativa vegetariana. E, ovviamente, pastasciutta gratuita per tutti.

La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 3495237854 oppure inviando una mail all’indirizzo anpimirandola@gmail.com.

