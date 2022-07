Nonantola, dal 23 al 25 luglio torna la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento

NONANTOLA – Giunta alla 27° edizione, dopo due anni di stop, torna a Nonantola dal 23 al 25 luglio la tradizionale la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento portando musica, spettacoli, mostre, mercatini, gastronomia e divertimenti.

Dopo una serie di eventi di anteprima, la Fiera parte sabato 23 luglio in piazza Gramsci alle ore 18.30 con il Raduno dei possessori di Ferrari storiche e moderne dedicato al 40° anno dalla scomparsa di Gilles Villeneuve. Segue alle ore 19.15 la sfilata delle vetture in un circuito ad anello introno al centro storico per terminare il percorso nuovamente in piazza Gramsci dove le auto rimangono esposte fino alle ore 21.00.

Apre invece alle ore 19 il classico Mercato degli ambulanti, presente in Via Marconi, Piazza Caduti Partigiani e Piazza Liberazione anche domenica dalle ore 10 e lunedì 25 luglio dalle ore 19.

Serate al Giardino Perla Verde

Sabato 23 luglio alle ore 21.30 ritmo e ricordi si fondono grazie alla serata Panda Remember dedicata allo storico locale punto di riferimento per gli amanti della musica afro-funky, il 24 luglio spazio invece alla musica di Zucchero Sugar Fornaciari con “Le Canne da Zucchero” mentre lunedì 25 luglio si chiude ballando la dance anni 70 e 80 con Le Cotiche.

Musei e mostre

Il Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra rimane aperto sabato 23 luglio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, e domenica dalle 9.30 alle 12 (la biglietteria termina il servizio mezz’ora prima dell’orario di chiusura indicato).

Al Museo di Nonantola Torre dei Bolognesi in via del Macello sabato 23 luglio è prevista l’apertura della mostra ASA 2022: “La bellezza esiste nella mente di chi contempla” del fotografo Ermanno Ferrarini. Curatrice della mostra: Asia Ugolini, organizzatore: Andrea D’avanzo. Nella giornata inaugurale dalle 19.00 alle 24.00 i curatori della mostra sono a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità sulla mostra. Domenica 24 luglio invece spazio alle visite guidate alla mostra fotografica e al Museo di Nonantola alle ore 18, 18:45, 21:00, 22:00.

Al termine delle visite: laboratori per ragazzi e adulti per creare un “corpo immaginario” attraverso un collage di ritagli di giornale o mettendosi davanti alla macchina fotografica. La visita guidata e il laboratorio si rinnovano anche nella serata conclusiva della fiera, lunedì 25 luglio dalle ore 21.

Via Roma

I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte costituiti all’interno dell’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra APS, con all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con Torre Attiva, Pro Loco Nonantola, Partecipanza Agraria di Nonantola e Associazione 2DU, organizzano: Esposizioni di pittura, scultura e fotografia

all’interno di Torre Attiva (Torre dei Modenesi), in via Roma, in piazzetta del Pozzo e nell’androne del Palazzo della Partecipanza Agraria.

Tra i vari appuntamenti segnaliamo sabato 23 luglio alle ore 18 la premiazione del Concorso fotografico FOTO IN 4/4 e alle ore 19 la presentazione dell’Annuario artisti 2022

Esposizione di Trattori

In Piazza Aldo Moro: esposizione di trattori e attrezzi della civiltà contadina. Gli orari: sabato 23 luglio dalle ore 19, domenica 24 luglio dalle ore 10 alle 24.00 e lunedì 25 luglio dalle ore 19.30. Domenica 24 luglio alle ore 10.45: apertura del raduno dei trattori d’epoca, con la sfilata dei mezzi e dei cavalli intorno al centro storico di Nonantola.

Parco della Pace

Dalle ore 19.00 si possono trovare: il “Mercato delle idee”, mostra mercato artistico-creativo a cura della Pro Loco, la Mostra di modellini e accessori Ferrari, a cura di Gheduzzi e Martinelli e lo spazio dedicato alle associazioni di volontario e sportive di Nonantola.

Sempre al Parco della Pace domenica 24 luglio fantasia e divertimento si uniscono grazie al mondo dei burattini. Si parte alle ore 9, fino alle ore 11, con il Laboratorio di burattini in materiale di riciclo a cura di Luciano Pignatti, mentre alle ore 19 la Pro Loco propone il Gran Spettacolo di burattini.

Vari appuntamenti

Sono tanti gli eventi proposti nell’edizione 2022 della Fiera che abbracciano un pubblico a 360 gradi. Sabato 23 luglio in Via Montegrappa – Giardino Moreali, dalle ore 20.00: Code in passerella sotto le stelle. Una sfilata canina il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a cura dell’associazione “Quelli che…il canile” odv. Iscrizioni a offerta libera on-line: quellicheilcanile@gmail.com oppure sul posto a partire dalle ore 20, prima della sfilata in programma alle ore 21.

Le radici di Nonantola sono in primo piano in Piazza Liberazione alle ore 21.00 (anche domenica 24 luglio) grazie alla proiezione del documentario “Nonantola ieri e oggi”, a cura di Mario Zoboli e Giuseppe Serafini.

Domenica 24 luglio in Piazza Gramsci dalle ore 12.00 alle 13.30 è in programma l’Esposizione di 500 Abarth moderne e 500 storiche, a cura di Lancia Thema Club International Piazza Liberazione.

“Martedì 26 luglio presso la Pista delle bocce del Parco della Pace alle ore 20.30: Pastasciutta Resistente, a cura di Anpi e Croce Blu. L’iniziativa ricorda la festa offerta dalla Famiglia Cervi ai concittadini di Campegine, il 25 luglio 1943, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini.”

Punti di ristoro

Al Giardino Perla Verde durante le serate di Perlattiva : angolo street food con Bar e Ristorante.

Parco della Pace: Area ristoro con la Confraternita del Burlengo

e l’angolo bar “Brezza d’estate” a cura della Pro Loco di Nonantola.

Tutte le sere della Fiera dalle ore 19.30 alla Pista delle bocce del Parco della Pace è aperto il Ristorante Croce Blu con Gnocco e tigelle, piadine, prosciutto e melone.

