Nonantola: il 28 luglio via Rimembranze sarà chiusa al traffico

NONANTOLA- Giovedì 28 luglio via Rimembranze- dall’intersezione con via Vittorio Veneto all’intersezione con via Marconi- sarà chiusa al traffico veicolare per il mercato settimanale che, con la presenza del Luna park, cambia location.

Il traffico veicolare sarà interdetto dalle ore 5 alle ore 15.

