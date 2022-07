Prevenzione e contrasto reati predatori: controllati 16 veicoli e oltre 40 persone

CASTELNUOVO – Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di controlli nel Comune di Castelnuovo Rangone, finalizzati a prevenire e contrastare la commissione di reati predatori a danno di persone, abitazioni e attività economiche. Il servizio ha visto impegnate diverse pattuglie, che hanno proceduto all’identificazione e controllo di oltre 40 persone e 16 veicoli. L’attività rientra in una più ampia pianificazione dei servizi di controllo del territorio, predisposta dal Comando Provinciale di Modena nei 47 comuni della provincia, nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui molti appartamenti vengono lasciati dai rispettivi proprietari per le ferie estive.

