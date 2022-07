Rotoballe in fiamme a causa di un fulmine e alberi caduti, i danni del maltempo a Novi

NOVI DI MODENA – Paura e alcuni danni, ma nessun ferito. E’ questo il bilancio del Comune di Novi, dopo l’ondata di maltempo, caratterizzata in particolar modo dal forte vento, che ha colpito la Bassa modenese nella serata di ieri, lunedì 4 luglio. Nella notte – spiega il Comune – il gruppo comunale di Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico e il sindaco hanno monitorato la situazione, attivandosi per il ripristino dei danni.

In particolare, tra i danni causati dal maltempo nel territorio comunale di Novi si segnalano:

– un incendio, dovuto ad un fulmine, che ha interessato alcune rotoballe di fieno in un campo agricolo presso via Bollitora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco;

– alberi e rami caduti in centro a S. Antonio (con danneggiamento dei cavi della corrente), in via Onorata, via Remesina e 25 Aprile;

– caduta di numerose transenne di cantiere nei tre centri.