San Felice avrà la nuova caserma dei Carabinieri

SAN FELICE- San Felice sul Panaro avrà la nuova caserma dei Carabinieri. Sarà così realizzato uno dei punti più qualificanti del programma elettorale del sindaco Michele Goldoni che ha lavorato senza clamore e tenacemente da mesi per questo importantissimo obiettivo per la sicurezza del paese.

La nuova caserma sorgerà in via La Venezia, nell’area del polo scolastico, su un lotto di terra attualmente di proprietà del Comune di circa 3.600 metri quadrati.

Nei giorni scorsi è arrivata in municipio la lettera del Comando provinciale dei carabinieri di Modena con la quale si chiede ufficialmente che l’area venga ceduta gratuitamente al Demanio, dando di fatto il via all’iter procedurale.

Allo stato attuale è difficile ipotizzare i tempi di realizzazione, ma la nuova caserma sarà realizzata con i fondi

del Pnrr, normalmente garanzia di celerità.

Il Comune di San Felice è in possesso di un progetto di fattibilità già vagliato dal Comando Interregionale dei Carabinieri. E sono già stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Arma per visionare l’area proposta dal Comune.

Un risultato ottenuto dopo mesi di incontri, telefonate, email che ha impegnato in prima persona il sindaco Goldoni: al quale il tema della sicurezza dei cittadini sta particolarmente a cuore.

In questo modo verrebbe realizzato in paese con i fondi del Pnrr un altro importantissimo edificio come la caserma dei carabinieri, dopo la casa di comunità, strutture fortemente volute dall’attuale Amministrazione comunale e che cambieranno il volto del paese, offrendo servizi ancora più qualificati ai cittadini.

«L’impegno che ho preso con i sanfeliciani l’11 aprile 2019, ovvero quello della realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, è sempre stato per me una priorità. Un traguardo tutt’altro che facile da raggiungere e che ha necessitato di un importante e paziente lavoro. Oggi possiamo finalmente dire che la nuova caserma ha iniziato il suo iter che seguiremo con attenzione, collaborando con Carabinieri e Demanio, perché diventi realtà il prima possibile».