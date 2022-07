San Felice, ciclista in fin di vita: la polizia locale cerca testimoni

SAN FELICE- La polizia locale di San Felice è alla ricerca di testimoni per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 30 a giugno a San Felice- in via Estense all’intersezione con via del Convento- a seguito del quale un’anziana di 77 anni è in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Non è infatti ancora chiaro se l’anziana, a bordo della sua biciletta, abbia urtato un’auto in sosta o si sia scontrata con un mezzo in movimento.

Chiunque si sia trovato a transitare- tra le 9.44 e le 10- in via Estense e via del Convento e avesse qualche informazione utile da riferire, può contattare la polizia locale al numero 053586399.

