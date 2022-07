San Felice. Entro ottobre 2022 due nuovi campi da Padel coperti

A realizzarli saranno Andrea Molinari della Ferropol e Claudio Marchetti di CMT, nell’immobile posto in via Lavacchi 1635: poco distante dal centro cittadino.

I due nuovi campi da Padel contribuiscono a rendere l’offerta di impiantistica sportiva sanfeliciana sempre più completa e all’avanguardia ed è per questo che l’Amministrazione comunale e, in particolare l’assessorato allo Sport- compiaciuti dell’iniziativa- hanno lavorato per favorirla e supportarla.

«Siamo molto interessati a questo sport – spiega Andrea Molinari – che è in forte crescita su scala mondiale. I lavori sono stati avviati nei giorni scorsi e tutto lascia presagire che a inizio ottobre i due nuovi campi si possano inaugurare. Credo si tratti di una grande opportunità per tutto il territorio».

«Andrea e io – prosegue Claudio Marchetti – vista la forte collaborazione imprenditoriale e soprattutto l’amicizia che ci lega, abbiamo deciso di lanciare qualcosa che riteniamo interessante sia per San Felice sia per i paesi limitrofi, così da ampliare l’offerta sportiva locale e promuovere l’aggregazione, credendo fortemente anche nel ruolo sociale dello sport».