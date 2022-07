San Possidonio. Colto da malore in bicicletta, muore 78enne

SAN POSSIDONIO- Stava pedalando su via Vittorio- a San Possidonio- quando, colto da un malore improvviso, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto sull’asfalto. Il ciclista, un uomo di 78 anni, è stato subito soccorso dagli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Una volta sul posto, però, i sanitari del 118- nonostante le manovre di rianimazione- non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’anziano: morto per arresto cardiaco.

La vittima, un ex muratore, pare vivesse da sola a San Possidonio.

