Soliera, bambino di 10 anni resta ferito alle cascate del Bucamante

Soliera, bambino di dieci anni resta ferito alle cascate del Bucamante. E’ successo domenica pomeriggio, durante una gita familiare sull’Appenino modenese. Il bambino stava facendo una passeggiata con in familiari ed è scivolato lungo il sentiero che costeggia il fiume, il 490 nel comune di Serramazzoni. Il piccolo cadendo si è ferito alla fronte. Con la preoccupazione di un trauma cerebrale sono stati attivati i soccorsi: è arrivata l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Mnte Cimone composta anche da un infermiere e i Vigili del Fuoco.

Il ferito è stata caricato sul mezzo fuoristrada e portato fino all'ambulanza, che lo ha poi trasferito all'ospedale di Pavullo per accertamenti.

I Vigili del fuoco colgono l’occasione oltre che per invitare alla prudenza durante le escursioni per evitare infortuni anche di prestare attenzione, non solo in montagna, a non innescare incendi di vegetazione. Nonostante i temporali dei giorni scorsi erba e cespugli sono particolarmente secchi e facilmente suscettibili a prendere fuoco.

