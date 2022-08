A Bastiglia sarà un Ferragosto goloso: tutti in piazza con cotechino e cocomero

BASTIGLIA- Ferragosto tutto da gustare a Bastiglia. Lunedì 15 agosto, nel giorno in cui la comunità festeggia il Patrono nella solennità dell’Assunzione di Maria, l’Amministrazione comunale di Bastiglia- insieme alle associazioni del territorio- organizzano una giornata ricca di iniziative, nel segno della tradizione.

Si comincia alle 8.30 dal bar della Polivalente Forum di Bastiglia, dove si rinnova l’appuntamento della colazione a base di cotechino e fagioli (è consigliata la prenotazione presso il bar del centro sportivo).

In serata, dalle 20, presso il parco di piazza Repubblica sarà possibile gustare in compagnia una fetta di cocomero, accompagnata da gnocco fritto e un bicchiere di vino.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dallo SPI CGIL in collaborazione con Auser, Avis, Aido, Caritas parrocchiale, La Clessidra Aps, Croce Blu e Polivalente Forum: per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero 3355278269.

Inoltre, per tutta la mattinata spazio al mercato straordinario, per fare acquisti nei banchi allestiti in piazza Repubblica.