A Mirandola i centri estivi restano aperti fino al 9 settembre

MIRANDOLA – Numeri oltre le aspettative che hanno indotto gli organizzatori a rilanciare il servizio, sino all’inizio all’apertura delle scuole. Un totale di 𝟯𝟮𝟬 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 (188 ragazzi delle scuole primarie e medie e ben 132 delle scuole d’infanzia) ed una media settimanale pari a 𝟭𝟱𝟬 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝗶: questi gli importanti numeri che hanno convinto gli organizzatori a prorogare il servizio di 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 sino al prossimo 𝟵 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.

Una richiesta precisa ed una necessità palesata dalle famiglie che già avevano usufruito del servizio, che ha già raggiunto le 120 adesioni – dato in continuo aumento – e che dalla giornata di domani, 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, riprenderà le attività dopo aver osservato, in pratica, una sola settimana di sospensione del servizio.

Un programma che ha conquistato i ragazzi e le ragazze che vi hanno preso parte ed al contempo soddisfatto le famiglie che hanno potuto apprezzare la preparazione e l’entusiasmo con i quali un team di educatori scelti per la loro preparazione e per la sensibilità sul versante socializzazione, ha svolto al meglio il proprio compito.

Un’estate particolare dunque, nella quale ai ragazzi è stata rivolta un’attenzione specifica, concentrando le attività – implementando 𝗹𝗲 𝗴𝗶𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝘀𝗰𝗶𝗻𝗮 – sul recupero della socializzazione, gravemente limitata dalle limitazioni messe in campo per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid – 19.

