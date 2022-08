Carpi. Resta bloccata sul tetto: anziana soccorsa dai Vigili del fuoco

CARPI- I Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti in via Guastalla, intorno alle 14.30, per recuperare una donna ultraottantenne che- in stato confusionale- aveva scavalcato la finestra del suo appartamento finendo sul tetto della palazzina sopra al supermercato Eurospin: non riuscendo poi a tornare indietro.

La chiamata di intervento ai vigili del fuoco è partita da alcuni passanti che hanno notato l’anziana, a circa 5 metri di altezza, in evidente difficoltà.

I vigili del fuoco hanno aiutato la donna a rientrare nel suo appartamento, accompagnandola al piano terra, Ad aspettarla i sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Pronto soccorso per accertamenti.

