Ciclismo, Rachele Barbieri medaglia d’oro nell’omnium femminile e nella Madison ai Campionati Europei

Doppio oro per Rachele Barbieri, ciclista modenese di Stella di Serramazzoni, ai campionati europei di Monaco di Baviera. La ciclista modenese prima ha vinto lo scorso 15 agosto la medaglia d’oro nell’omnium femminile, poi, nella giornata di ieri, 16 agosto, ha concesso il bis, vincendo, in coppia con Silvia Zanardi, l’oro anche nella Madison. Rachele Barbieri si era piazzata seconda al c ampionato nazionale italiano di ciclismo femminile Elite che lo scorso 26 giugno si è disputato nell’Area Nord della provincia di Modena, con arrivo a San Felice sul Panaro.