Ciclismo, Elisa Balsamo campionessa italiana davanti a Rachele Barbieri sul traguardo di San Felice

di Simone Guandalini – E’ stata la campionessa del mondo Elisa Balsamo ad aggiudicarsi il Campionato Italiano di ciclismo, battendo in volata sul traguardo di San Felice la modenese (di Serramazzoni) Rachele Barbieri, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto, nonostante il grande incitamento del pubblico di casa, e Barbara Guarischi, arrivata terza. Edizione del Campionato Italiano di ciclismo Elitè caratterizzata dal percorso rientrante completamente nel territorio della Bassa modenese: scelta non casuale, ma pensata in occasione del decennale del sisma del maggio 2012. A cominciare dalla partenza, avvenuta alle ore 13.20 da Medolla, dove in precedenza erano state presentate le partecipanti e dove i tanti appassionati di ciclismo presenti al via, nonostante il grande caldo che ha caratterizzato la giornata odierna, hanno accolto con un clima di festa le atlete in partenza.

Il percorso, poi, dopo la partenza da Medolla, toccava il territorio comunale di Finale Emilia, Camposanto, Bomporto, San Prospero, Cavezzo, Concordia, Mirandola e la stessa Medolla, per poi terminare, dopo un circuito di 26 km da ripetere due volte, con l’arrivo di San Felice dopo 146,7 km di gara. A San Felice, come detto, Elisa Balsamo ha chiuso davanti a tutte le rivali, conquistando in questo modo la maglia tricolore di campionessa italiana, consegnatale ufficialmente durante le premiazioni che hanno seguito l’arrivo delle atlete, a cui erano presenti diversi sindaci dei Comuni Modenesi Area Nord, tra cui il primo cittadino di San Prospero, Sauro Borghi, quello di Medolla, nonchè presidente Ucman, Alberto Calciolari, il vicesindaco di San Felice, Bruno Fontana, e le sindache di Cavezzo e Camposanto, Lisa Luppi e Monja Zaniboni, oltre che la consigliera regionale Palma Costi:

La gara di oggi, oltre al titolo di campionessa italiana Elitè, assegnava per la prima volta anche il titolo tricolore Under 23, vinto dalla giovane Eleonora Camilla Gasparrini:

