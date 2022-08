Covid. Negli ospedali modenesi i ricoveri diminuiscono del 10%

Ad oggi, sono presenti in Azienda 85 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 83 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 53 sono al Policlinico, 30 a Baggiovara), 2 in terapia intensiva (al Policlinico). Circa il 36% dei pazienti (età media 74 anni) è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 64% (età media 69 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 5 agosto, notiamo una diminuzione complessiva dei ricoveri del 10%. I dati dei ricoveri confermano comunque la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 12 agosto 2021, i ricoverati erano 45 totali, di cui 6 in terapia intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

