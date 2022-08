Elena Grossi a capo del P.S. di Mirandola, gli auguri della Giunta Area Nord

La Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord dà il benvenuto alla nuova direttrice del Pronto

soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca dottoressa Elena Grossi e augura un sincero buon lavoro alla

professionista mirandolese.

«Salutiamo con grande piacere l’arrivo alla direzione del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca

della dottoressa Elena Grossi, che conosce bene la realtà in cui è chiamata ad operare, proprio per essere

nata e cresciuta nel nostro territorio – dichiara il Presidente Alberto Calciolari – e come amministratori

dell’Area Nord saremo ben felici di poterla incontrare al più presto, per poter accogliere le sue richieste e

progettualità, così da metterla nelle condizioni di svolgere al meglio il suo lavoro che, grazie alla

cooperazione dei collaboratori a sua disposizione, è così prezioso per tutti gli abitanti di una vasta area

geografica e sociale. Noi sindaci degli otto comuni che compongono l’Unione non mancheremo di fare

tutto quello che è nel nostro potere per sostenere la crescita dell’importate Unità operativa diretta dalla

dottoressa Grossi».

