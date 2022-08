“Festivaletteratura”: il mini tour di presentazione farà tappa a Carpi

CARPI- Un incontro per far conoscere il “Festivaletteratura” nelle province più prossime a Mantova, sede della manifestazione, in programma dal 7 all’11 settembre: il “mini tour” di presentazione farà tappa a Carpi mercoledì 3 agosto alle 21.30 con un appuntamento previsto nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, condotto da Simonetta Bitasi del gruppo “programma” del festival.

Al Festivaletteratura si parlerà di libri e naturalmente scrittrici e scrittori: molti tra i protagonisti della scena letteraria contemporanea internazionale, dai nomi più noti e affermati ad alcune interessanti voci delle letterature emergenti, ospiti dell’edizione 2022. Una piccola guida per orientarsi tra i tanti nomi, le proposte, le idee dietro gli incontri, i percorsi narrativi più o meno strutturati, spaziando tra i generi letterari e varcando frontiere geografiche per incontrarsi tra le pagine di un libro. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017