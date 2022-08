Fossa di Concordia. L’8 agosto interruzione dell’energia elettrica in alcune zone

CONCORDIA- E-distribuzione comunica che lunedì 8 agosto– dalle ore 8.30 alle 14- verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in diverse zone di Fossa di concordia per lavori sugli impianti del Comune di Concordia,

Queste le vie e i numeri civici interessati:

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.