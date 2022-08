Gang dalla Bassa per rubare catenine nel locale della movida a Lido di Spina

Gang dalla Bassa per rubare catenine nel locale della movida a Lido di Spina. L’altra notte tre giovani di età compresa tra 22 e 23 anni sono stati denunciati – e uno arrestato – per aver rubato delle catenine d’oro a due coetanei che ballavano in un locale della movida di Lido di Spina.

I carabinieri, intervenuti a seguito di una chiamata al 112, grazie anche all’aiuto degli addetti alla sicurezza, sono riusciti a individuare due ragazzi e una ragazza, sospettati di aver compiuto i furti.

I tre sono stati avvicinati dai Carabinieri e, mentre la ragazza e uno dei due ragazzi, entrambi italiani 23enni, si sono fatti identificare, il terzo soggetto ha reagito violentemente ai militari, spintonandoli e cercando di guadagnare la fuga. Il giovane è però stato immediatamente bloccato e identificato per H.H., 22enne marocchino, già noto agli uffici di polizia, il quale dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di due catenine d’oro, del valore complessivo di mille euro: erano quelle rubate nel corso della serata a due 21enni avventori del locale, un mantovano e un ravennate.

Il terzetto, proveniente dal Modenese, è stato invece portato in caserma per le formalità di rito. Il 22enne in stato di arresto ed i suoi complici denunciati in stato di libertà. Tutti e tre sono stati denunciati per concorso in furto aggravato, mentre il solo H.H. è stato anche arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Terminata la redazione degli atti, ricevute le denunce di furto e restituite le catenine ai legittimi proprietari, su disposizione della autorità giudiziaria, anche il 22enne è stato rimesso in libertà insieme agli amici.

