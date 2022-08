Meteo. Domenica 7 agosto allerta gialla per temporali

MODENA- L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha diffuso per domenica 7 agosto allerta gialla per temporali.

Dalle prime ore di domenica 7 agosto infatti è previsto il transito di un sistema di temporali dalle province occidentali verso quelle orientali: con precipitazioni localmente intense e con possibili effetti e danni associati.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017